На Камчатке врачи заплатят пациенту 1,4 млн рублей за сломанную во время операции руку

Житель Камчатки отсудил у краевой больницы им. Лукашевского 1,4 млн рублей. Врачи еще раз сломали пациенту руку, когда лечили на ней перелом.

Как сообщается на сайте Камчатского краевого суда, мужчина сломал руку в 2016 году. В больнице ему поставили титановую пластину. Когда пришло время ее снять, пациент почувствовал сильную боль. Рентген показал, что медики вновь сломали ему руку, ниже прежнего перелома.

Титановую пластину установили еще раз, однако это не принесло облегчения, она оказалась сломанной. Мужчине пришлось еще раз перенести операцию.

Пациент обратился в суд по факту оказания некачественной медицинской помощи. «В ходе проведения экспертизы качества оказания медицинской помощи были установлены многочисленные дефекты, допущенные в результате неправильных действий медицинского персонала», – говорится в постановлении суда.

Больница выплатит мужчине 1,4 млн рублей, в том числе утраченный заработок, расходы на лечение, компенсация морального вреда, судебные расходы по оплате услуг представителя, а также расходы на проведение медицинской экспертизы.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 16.08.19

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