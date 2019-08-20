На Курилах обнаружили сеть потайных подземных ходов

На южно-курильском острове Итуруп нашли сеть подземных ходов. Ее обнаружили участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда».

По версии исследователей, ходы были прорыты во времена Второй мировой войны. Всего обследовано около 100 метров подземелья и обнаружено семь подземных ходов. На месте раскопок также были найдены кружки 1953 года выпуска с изображением звезды, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Кроме того, в заливе Касатка обнаружена затонувшая деревянная японская шхуна, датируемая 30-40-х годами прошлого века. Она лежит на дне в 60-80 метрах от берега. Судно также планируется исследовать.

Всего в экспедиции принимают участие около 100 человек, в том числе военнослужащие и юнармейцы. Исследованиями будут охвачены острова Итуруп и Уруп.

Ранее археологи нашли на Итурупе два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны. Одно из них хорошо сохранилось, второе оказалось разобранным.

Стоит отметить, что на Курилах с 18 августа по 1 сентября 1945 года проходила военная операция с участием десантников против японских войск. В ней были задействованы подразделения Камчатского оборонительного района и корабли Петропавловской военно-морской базы при поддержке 128-й авиадивизии.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Однако Япония считает четыре острова Курильской гряды своей территорией на основании двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. Москва с такой постановкой вопроса категорически не согласна. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Курил закрыт навсегда.

Спор вокруг островов является основным препятствием для заключения мирного договора между РФ и Японией. Подписать соглашение не удается с момента окончания Второй мировой войны.

В ноябре 2018 года премьер-министр Японии договорился с президентом РФ ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года. В марте этого года замглавы МИД России Игорь Моргулов на встрече с японским коллегой Такэо Мори в Москве сообщил, что в подходах РФ и Японии сохраняются «существенные расхождения» при обсуждении мирного договора. По его словам, обе страны должны продвигать переговорный процесс.

Южно-Сахалинск, служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 19.08.19

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