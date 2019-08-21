В детском саду троих малышей накрыло обрушившейся с потолка штукатуркой

ЧП произошло в детском саду в Благовещенске. С потолка осыпалась штукатурка. В результате пострадали три ребенка.

Инцидент произошел в игровой комнате младшей группы детского сада №5. В этот момент в помещении находились 13 детей. Трем малышам понадобилась медицинская помощь.

Двух деток отпустили домой, одну девочку, которой 2 года и 9 месяцев, доставили в больницу, сообщили в министерстве образования и науки Амурской области. Состояние малышки медики оценивают как удовлетворительное.

Всего в детском саду воспитываются 100 детей. После ЧП их разместят в других корпусах. Известно, что здание эксплуатируется 58 лет. О начале проведения проверки сообщили в региональном управлении СКР и прокуратуре.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

Благовещенск. Другие новости 21.08.19

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