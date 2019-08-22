Штормовой ветер разрушил старинную достопримечательность во Владивостоке

Во Владивостоке штормовой ветер скоростью более 20 метров в секунду сломал одну из старейших достопримечательностей города – крест на Крестовой сопке. Местный житель Константин Безкуров заявил о желании восстановить его собственными силами.

«Крест упал, видимо, не выдержав порывов ветра: основание проржавело. Его красили пару лет назад, чтобы скрыть ржавчину. Я могу починить крест, но для подключения сварочного аппарата мне нужен генератор. Хочу обратиться к местным жителям с просьбой помочь в этом, чтобы сохранить нашу достопримечательность», – цитирует Безрукова РИА «Новости».

Он также рассказал, что с сопки открывается прекрасный вид, потому он здесь частый гость. Крестовая сопка оправдано пользуется большой популярностью у гостей города. Ее высота составляет 89 метров над уровнем моря. Свое название она получила в 1880-х годах после установки на ней креста. Крестопоклонная – первое ее название. На первых лоциях сопка, как и мыс, носила имя Эгершельда. Кресты со старых времен служили навигационными знаками, так как они были ориентированы по сторонам света.

Владивосток, Иван Гридин

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