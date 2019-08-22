Сахалинская таможня нашла у моряков сюрикены, копья, палаши

Таможенники обнаружили на борту газовоза холодное оружие – сюрикены, копья, палаши. Экипаж судна сам изготовил опасные предметы, чтобы отбиваться от пиратов.

«В генеральной декларации, поданной в Сахалинскую таможню, содержались сведения об отсутствии на борту опасных товаров, в том числе оружия и боеприпасов, – сообщается на сайте таможенного управления. – Однако в ходе пограничного и таможенного контроля в одном из помещений судна был обнаружен специально оборудованный шкаф, в котором находилось 32 металлических предмета».

Экспертиза признала принадлежность 24 крестообразных металлических предметов (сюрикенов) к холодному оружию, что стало поводом для возбуждения административного дела по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

По словам членов экипажа, оружие было изготовлено кустарным способом в целях защиты судна от «морских пиратов».

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 22.08.19

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