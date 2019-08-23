В поисках пропавших у берегов Камчатки рыбаков задействовали вертолет

На Камчатке спасатели продолжают поиски трех пропавших в районе мыса Опасный моряков. В операции задействован вертолёт Ми-8 МЧС России. На его борту находятся представители ГУ МЧС России, спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, сотрудник полиции, один из родственников пропавших.

Пропавшие мужчины вышли в море на катере Mitsubishi MS-25 20 августа. Они планировали вернуться домой в ночь на 21 августа, однако до настоящего времени их местонахождение неизвестно. 21- 22 августа поиск проводился силами краевых спасателей КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае», а также сотрудников полиции, которые проводили оперативно-следственные мероприятия.

За это время они обследовали районы от мыса «Безымянный» до мыса «Опасный» и бухты «Спасения», «Большая Саранная», «Малая Саранная», «Саботажная», «Вилючинская», «Жировая», «Фальшивая», «Русская». В районе поиска были обнаружены некоторые личные вещи рыбаков и обломки катера. На данный момент обследовано 220 км водной акватории и прибрежной полосы на площади 110 квадратных километров.

В поисковой операции помимо плавательных средств и вертолёта МЧС России используются квадрокоптеры, с помощью которых ведется обследование акватории с воздуха.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 22.08.19

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