В Приморье развернута операция по поиску 15-летнего грибника

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 15-летнего школьника. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ).

Фото: СКР

Установлено, что подросток отправился на сбор грибов в районе поселка Тигровый Анучинского района Приморья 23 августа. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Организованы поиски, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета РФ, органов внутренних дел, МЧС РФ, а также волонтеры. Следователи допрашивают родственников несовершеннолетнего, односельчан, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Приметы пропавшего подростка: рост около 165 см., худощавого телосложения, волосы темные, был одет в черную куртку, темное спортивное трико, резиновые сапоги.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 26.08.19

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