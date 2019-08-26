В Находке два человека погибли при взрыве гранаты

В Находке два человека погибли при взрыве гранаты. Еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

Взрыв прогремел в 4-этажном многоквартирном доме на 1 этаже. Предположительно, один из гостей принес боевую гранату, при ее осмотре люди по неосторожности вытащили чеку.

В результате два человека скончались. Еще двое – мужчина и женщина – в реанимации. Сейчас их готовят к операции. Состояние пострадавших крайне тяжелое, у них осколочные ранения и ожоги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональной администрации.

В краевом управлении СКР сообщили в возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«В настоящее время по уголовному делу проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, а также осуществляются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 26.08.19

В Приморье развернута операция по поиску 15-летнего грибника. / Норвегия поставила вопрос о целесообразности использования российского Севморпути. / «Лучше уж любить пиво...» Политолог Константин Калачев о бурной политике 90-х. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»