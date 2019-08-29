На Камчатке объявлен оранжевый уровень опасности из-за извержения вулкана

Вулкана Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла. Извержение сопровождается сходом раскаленных лавин. Как сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT), возросшая активность вулкана подтверждена снимками с японского спутника Himawari-8.

На фотографии видно, как пепловый шлейф растянулся на 42 километра в северо-восточном направлении от вулкана на высоте 10 километров над уровнем моря. В службе мониторинга отметили, что в кратере Шивелуча продолжается рост лавового купола, процессу сопутствуют сильная фумарольная активность (выход пара и разогретых газов) и сходы лавин, состоящих из больших блоков лавы.

Цветовой код опасности вулкана для авиации оранжевый. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, текущее извержение Шивелуча началось 1 января 2019 года. С начала века это уже девятое извержение вулкана.

Шивелуч – самый северный действующий вулкан на Камчатке. Высота активного центра вулкана – 2800 метров. Возраст вулкана – около 70 тыс. лет. Ближайший населенный пункт – поселок Ключи – находится в 50 километрах южнее вулкана. Расстояние до поселка Усть-Камчатск – 90 километров, до Петропавловска-Камчатского – 450 километров.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 29.08.19

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