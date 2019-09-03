В Забайкалье на военном полигоне утонул танкист

В Забайкальском крае во время плановых занятий погиб контрактник-инструктор. Военный утонул в заглохшем танке.

Инцидент произошел 30 августа на полигоне воинской части в поселке Песчанка под Читой, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

На занятиях танкисты отрабатывали вождение боевых машин с преодолением водной преграды. Один из танков заглох под водой, передает РИА «Новости». Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор погиб.

В пресс-службе отметили, что танкист до конца боролся за живучесть боевой машины.

Обстоятельства произошедшего выясняет комиссия Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

Чита. Другие новости 03.09.19

В России наладят производство «шельфовых» вертолетов. / Посол РФ: Бизнес США заинтересован в добыче газа на Сахалине и Ямале. / Президент vs депутаты, новый премьер-министр и угроза чеченского сепаратизма: «осеннее обострение» сентября 90-х. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»