АЧС в Приамурье: дороги перекрыты, работают военные

В Амурской области продолжает распространяться африканская чума свиней. Во вновь выявленных очагах, в которые в том числе вошел и Благовещенск, основную часть поголовья забьют сегодня, 4 сентября.

Новые очаги АЧС были выявлены в Благовещенске, Белогорье и Райчихинске, а также в хозяйствах четырех районов региона – в селах Ивановка, Черемхово и КФХ Ивановского района, селе Винниково Михайловского района, селе Черняево Магдагачинского района и селе Садовое Тамбовского района

«Отчуждение и утилизация поголовья свиней в новых очагах АЧС завершится завтра», – сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там так же отметили, что на утро 4 сентября полностью закончены работы по забою свиней в Михайловском районе и на 50% – в Тамбовском. На данных территориях уже идет дезинфекция, рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

«Предстоит сравнить типы вирусов, выявленных в разных районах области. С большой долей вероятности вспышки в селе Чернево, к примеру, и в Волково – самостоятельны, речь не идет о разносе АЧС по территории области с юга на север. К сожалению, массовые очаги африканской чумы свиней зафиксированы у многих «соседей» – в Китае, Приморье, Вьетнаме. Занос вируса на территорию Приамурья возможен с многих сторон, и этот риск усугубил паводок», – уточнил начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

На всех территориях, попавших в зону карантина, уже началась активная фаза работ, установлены посты и дезинфекционные барьеры. В Благовещенске их организуют в ближайшее время. С утра 4 сентября для транспорта были закрыты дороги, ведущие в Белогорье. Местных жителей в село пускают по паспортам с пропиской. На сегодняшний день основная задача специалистов – максимально быстро купировать имеющиеся очаги заболевания и не допустить его дальнейшего распространения.

Между тем, поголовье свиней в очагах, выявленных ранее, уже полностью уничтожено. Почти все животноводы, утратившие в результате вспышек АЧС «первой волны» животных, уже получили компенсации. На эти цели было выделено порядка 9 млн рублей. Открытым остается вопрос лишь в отношении тех пострадавших амурчан, у кого пока нет счетов для перечисления средств. На всех территориях проведены дезинфекционные мероприятия. На крупных предприятиях свиноводческого направления усиливаются меры безопасности. Для обработки дорог и подъездов к ним привлекались бригады военных.

Свиноводов, живущих на территориях, не попадающих в угрожаемые зоны, специалисты призывают не паниковать и не забивать свиней «для подстраховки». При этом торговля амурской свининой находится под запретом. Ветеринарно-сопроводительных документов на мясо не удастся получить даже после снятия карантина.

«Еще раз хотелось бы напомнить жителям области, что вирус АЧС крайне опасен, живуч и легко распространяется. Даже при заморозке он остается жизнеспособным годами. Вакцины от африканской чумы свиней не существует, ее лечение запрещено. Любые нарушения карантинных мер ведут к дальнейшему распространению вируса и, как правило, не приносят никакой выгоды самим нарушителям. Для примера: при выявленных фактах подпольной продажи свинины цена за килограмм мяса составляла порядка 120 рублей. При этом сумма компенсации при отчуждении (в перерасчете с живого веса) выходит около 250-270 за кило», – подвел итог зампред амурского правительства Александр Нестеренко.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 03.09.19

Игуана и «деанон» авторов скандальных телеграм-каналов: как пройдет «Ночь выборов 2019». / Россия открыла новую станцию на Шикотане. / В Забайкалье на военном полигоне утонул танкист. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»