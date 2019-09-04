В Приморье потерявшийся подросток провел почти две недели в тайге

В Михайловском районе нашли подростка, потерявшегося в лесу почти две недели назад. СКР проводит проверку.
15-летний мальчик ушел в лес за грибами 23 августа. Подросток заблудился и бродил по тайге, пытаясь выйти к людям. Мальчика искали полицейские, военные, нацгвардия, сотрудники МЧС и волонтеры. Через несколько дней он вышел на пасеку.
В настоящее время подросток находится в Михайловской центральной районной больнице и проходит медицинское обследование.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»
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