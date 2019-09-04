Мэр Хабаровска обиделся на мемы про себя и пошел в полицию

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук пожаловался в полицию на публикацию мемов с его изображением. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации города.

Оскорбительные, по мнению градоначальника, картинки были опубликованы в анонимном телеграм-канале «Ворсин мемы», передает «ДВХАБ». «Сергей Кравчук действительно обратился с заявлением в правоохранительные органы по факту оскорбления. Как движется расследование, пока не разглашается», – уточнили в пресс-службе.

Местный оппозиционер Алексей Ворсин сообщил, что к нему наведывались сотрудники полиции, выяснить, связан ли он как-либо с созданным в мессенджере сообществом. «Наш мэр оскорбился постами некоего Telegram-канала «Ворсин мемы». Поэтому [полицейские] пришли узнать, имею ли я отношение к нему. Однако я узнал о его существовании только от них самих», – заявил оппозиционер.

В телеграм-канале «Ворсин мемы» опубликованы фотоколлажи, на которых изображен не только Кравчук, но и другие хабаровские политики. Примечательно, что после жалобы в полицию мэра число подписчиков канала значительно увеличилось.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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