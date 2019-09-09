На Камчатке мать утопила своих детей

Жительницу города Вилючинск обвиняют в убийстве собственных детей. Женщина утопила двух сыновей.

27-леняя мать совершила преступление в бухте Крашенинникова. Предположительно, женщина утопила двух мальчиков – одному из них было 1,5 месяца, второму – 5 лет. Решается вопрос о задержании подозреваемой.

Уголовное дело возбуждено по п. «а, в» ч.2 ст.105 УК РФ «убийство двух малолетних лиц».

Кроме того, проверку проводит прокуратура. «Будет дана оценка работы органов системы профилактики безнадзорности, социальной защиты и иных органов, уполномоченных на решение вопросов защиты прав несовершеннолетних и семей, имеющих детей», – сообщили в ведомстве.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 09.09.19

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