Крупнейший в истории круизный лайнер пришвартовался в порту Владивостока

Во владивостокской бухте Золотой Рог в ночь на 9 сентября бросил якорь новый трансокеанский лайнер «Спектрум морей». Как рассказали в пресс-службе администрации города, это крупнейший из всех лайнеров, которые когда-либо заходили в порт Владивосток. Его длина превышает 347 метров, ширина 41 метр, водоизмещение почти 170 тыс. тонн.

Судно было построено с учетом быстрорастущего азиатского туристического рынка. На 14 пассажирских палубах созданы все условия для комфортного времяпровождения. «Спектрум морей» – совершенно новый лайнер: его ввели в строй в апреле этого года. На борту одновременно могут разместиться до 5 тыс. пассажиров. Их обслуживает команда, превышающая 1,5 тыс. человек.

У гостей из Китая и США, а так же 200 российским пассажирам предоставили возможность познакомиться с Владивостоком. До конца дня туристов ждёт насыщенная культурно-развлекательная программа: им покажут основные достопримечательности города, проведут экскурсии по историческому центру, покажут музеи. А ровно в 21:00 морской гигант простится с Владивостоком и возьмёт курс к берегам Японии.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 09.09.19

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