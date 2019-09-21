Во Владивостоке выгорел один из крупнейших торговых центров

Пожар почти полностью уничтожил один из крупнейших торговых центров Владивостока «Максим». По предварительной версии, огонь вспыхнул полсе взрыва газового баллона в одном из кафе, расположенных в ТЦ.

Фото: «Новый День»

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю рассказали, что сообщение о возгорании в торговом центре, расположенном по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 57, поступило на пульт дежурного 21 сентября в 06:06. Первые пожарные рассчеты оказались на месте ЧП уже через 6 минут.

Фото: «Новый День»

В 09.40 пожар в торговом центре «Максим» локализован. В результате происшествия пострадавших нет. Площадь пожара составляет 1000 кв. м. В ликвидации пожара задействованы 56 человек личного состава и 19 единиц техники. Тушение пожара продолжается», – сообщили представитель ГУ МЧС по Приморью.

В здании частично обрушились конструкции. По словам источника в силовых структурах, выгорели торговые точки на четырех их пяти этажей ТЦ.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 20.09.19

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