У берегов Курил загорелась плавбаза с 419 людьми на борту

В ночь на 24 сентября в акватории Тихого океана, недалеко от островов Сахалинской области загорелась плавбаза «Петр Житников». Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, возгорание произошло в 02:25 сахалинского времени. Судно приписано к порту Владивосток, принадлежит ООО «Дальморепродукт» (Владивосток), на борту находилось 419 человек.

К спасательной операции привлечены находящиеся поблизости от места происшествия морские суда. Эвакуация завершилась благополучно, погибших и пострадавших нет.

По поручению Дальневосточной транспортной прокуратуры с привлечением специалистов Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора Приморским и Сахалинским транспортными прокуроры проверят исполнение законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции.

В «Дальморепродукте» рассказали, что 220 членов экипажа взяли на борт суда компании «Доброфлот». Из них 170 человек взял «Всеволод Сибирцев» и 42 «Залив Востока». Они обеспечены довольствием, медцентр на судне «Всеволод Сибирцев» готов оказать им необходимую помощь, отметили в компании.

Кроме того, в «Дальморепродукте» заявили, что рассматривают вариант с наймом парома или чартерного судна для доставки моряков на берег с плавбазы «Всеволод Сибирцев», поскольку число людей на борту по правилам не может превышать количество спасательных средств.

В морском спасательном подцентре «Южно-Сахалинск» также подтвердили, что эвакуация экипажа плавбазы завершена. «Сняты с судна 363 человека, еще 56 человек – аварийная партия – остались на судне для ликвидации пожара», – уточнили в МСПЦ. По данным источника «Интерфакса», оставшиеся на борту члены экипажа будут обеспечивать буксировку пострадавшего от огня судна.

Всего, по данным МЧС, на борту загоревшейся «Петра Житникова» находились 419 человек. По данным судовладельца, причиной пожара стало возгорание тары в отсеке промвооружения, из-за чего огонь перекинулся на кабели. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

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