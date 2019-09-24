В хабаровских лесах тигр напал на охотников. Один мужчина погиб

Хабаровские следователи устанавливают обстоятельства нападения тигра на охотников, в результате которого один из них и животное погибли. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, по факту смерти мужчины проводится доследственнная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как рассказали в центре «Амурский тигр», хищник и люди столкнулись в долине реки Сукпай в 37 км от одноименного посёлка. На место ЧП отправились специалисты группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками Службы охотничьего надзора Хабаровского края и специалисты Центра «Амурский тигр».

Пострадавшего в схватке с хищником человека доставили в больницу, однако медики не смогли спасти его. Тигра застрелили. Его труп отправлен на экспертизу, которая поможет установить все обстоятельства произошедшей трагедии.

По словам гендиректора Центра Сергея Арамилева, тигр напал из-за того, что люди внезапно оказались слишком близко от него. По предварительным данным, отец и сын причалили на лодке к берегу как раз рядом с тем местом, где хищник ел добытую им косулю, рассказал ученый. Когда они вышли на берег, через высокую прибрежную траву между ними и зверем оставалось не больше шести метров. «Тигр напал на ближайшего человека, а у второго был карабин, он застрелил зверя», – цитирует РИА «Новости» Арамилев.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 24.09.19

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