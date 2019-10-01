На Сахалине девочка-инвалид скончалась от полученных во время купания ожогов

На Сахалине в интернате для умственно отсталых детей скончалась девочка. Ребенка обварила санитарка во время купания.

По версии следствия, палатная санитарка отделения милосердия Кировского детского дома-интерната положила 15-летнюю воспитанницу в ванну и включила теплую воду, а сама ушла за пеленками. Когда она вернулась, то обнаружила, что из крана течет кипяток, и вызвала скорую.

Медики диагностировали у девочки множественные ожоги тела второй степени. Спасти ребенка не удалось.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«В настоящее время следователями изъята вся необходимая медицинская документация, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в областном управлении СКР.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 30.09.19

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