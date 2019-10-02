Камчатский вулкан Шивелуч выбросил громадный столб пепла. По оценкам экспертов, его высота составила порядка 9 километров. С учётом направления ветра пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана. Возникла угроза пеплопада в населенных пунктах, однако, по данным регионального главка МЧС России, она миновала. Впрочем, не исключается вероятность выпадения небольшого количества пепла в Усть-Камчатском муниципальном районе.

Фото: KVERT

«Днем 2 октября 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 9000 метров», – сообщили ученые Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT). Возникла потенциальная опасность для международных и местных авиалиний, проходящих в районе Камчатки.

Вулкан Шивелуч расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 км от поселка Ключи и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 м.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 02.10.19

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