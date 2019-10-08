Жители Чукотки чаще других погибают от связанных с алкоголем причин

Чукотский автономный округ возглавил список регионов России с высокой смертностью от алкоголя. По этой причине в регионе умирает каждый девятый житель.

На Чукотке коэффициент смертности от алкоголя в 2018 году составил почти 13 человек на 10 тысяч населения, пишет РБК. Затем идут Магаданская область – 10 человек на 10 тысяч населения, Ивановская и Ярославская области – 10 и 20 человек на 10 тысяч населения соответственно.

В целом, по данным Росстата, от вызванных употреблением алкоголя последствий россияне гибнут примерно так же часто, как суммарно в результате транспортных происшествий разных видов (1% от всех смертей в 2018 году), убийств (0,4%) и самоубийств (1%).

Согласно исследованию, проведенному в 2019 году, 73% жителей России объясняют употребление спиртного традицией отмечать праздники с алкогольными напитками. Вторая по популярности причина – испытываемое в результате удовольствие (27,8%) и чувство успокоенности (25,3%). 2,4% всех опрошенных, отвечая на вопрос о причинах употребления выпивки, заявили, что «без этого просто невозможно жить».

Что касается Дальнего Востока, то показатели смертности от причин, связанных с алкоголем, обусловлены высокой заболеваемостью населения хроническим алкоголизмом. По словам министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергея Чеканова, здесь высока доля в численности населения лиц коренных народов Крайнего Севера, имеющих низкую толерантность к алкоголю. «Практически треть работающего мужского населения области работают вахтовым методом, в отрыве от семьи, а в межвахтовый период имеют слишком много свободного времени», – заключил министр.

Анадырь, Служба информации РИА «Новый День»

Анадырь. Другие новости 07.10.19

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