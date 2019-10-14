Жертвами тайфуна «Хагибис» стали 40 японцев. 189 человек травмированы

В Японии из-за тайфуна «Хагибис» погибли 40 человек. Судьба еще 16 остается неизвестной. Спасатели продолжают их поиски. Травмы различной степени тяжести получили 189 человек, передает телерадиокомпания NHK.

Фото: EPA

В настоящее время японские власти подсчитывают масштабы ущерба от разгула стихии. Для этих целей задействованы вертолеты и дроны. До сих пор 136 тысяч жилищ остаются без водоснабжения, во многих домах отсутствует электричество. Постепенно восстанавливается работа инфраструктуры и общественного транспорта. Часть магазинов продолжают работать с перебоями, отмечает «РГ».

Фото: EPA

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 13.10.19

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