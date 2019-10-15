В Приморье при взрыве в жилом доме погибла женщина

В поселке Новонежино в Приморском крае в жилом доме произошел взрыв, из-за которого частично обрушилась стена здания. В результате погибла женщина, еще два человека получили незначительные травмы.

Как сообщили в СКР по региону, вероятной причиной обрушения перекрытий в пятиэтажке стал неисправный водонагреватель. По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В областном управлении МЧС уточнили, что обрушились потолочная плита, стена и лестничный пролет между четвертым и пятым этажом. Жильцы подъезда эвакуировались самостоятельно, для них организован пункт временного размещения, однако они предпочли остаться у соседей.

На место происшествия также выехали сотрудники судебно-экспертного учреждения испытательно-пожарной лаборатории Федеральной противопожарной службы МЧС России по Хабаровскому краю с мобильным модернизированным диагностическим комплексом по обследованию зданий и сооружений. Они проверят дом на возможность дальнейших обрушений.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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