Тайфун «Хагибис» унес жизни 68 японцев. Идут поиски пропавших людей

В Японии жертвами тайфуна «Хагибис» стали по меньшей мере 68 человек, судьба еще 19 остается неизвестной. Больше всего людей получили травмы в префектурах Фукусима и Канагава. Всего пострадали более 200 человек, передает агентство «Киодо».

Спасатели продолжают поиски людей. В поисково-спасательных мероприятиях задействованы служащие Сил самообороны, полицейские и пожарные. Как писал «Новый День» мощнейший за 60 лет тайфун «Хагибис» ударил по Японии в минувшие выходные. Он принес с собой ураганный ветер и ливневые дожди. Это спровоцировало выход рек из берегов, подтопление территорий и оползни.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 15.10.19

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