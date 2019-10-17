Автомобиль разорвало поездом на Сахалине

На Сахалине автомобиль попал под поезд. Машину буквально разорвало пополам.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде, сообщаем телекомпания АСТВ. Легковой автомобиль Daihatsu Terios выехал на пути прямо перед локомотивом. Машинист не успел затормозить.

По словам очевидцев, иномарку буквально разорвало составов. В этой жуткой аварии водитель выжил, он госпитализирован с несколькими травмами.

По факту случившегося назначена проверка. По предварительным данным, водитель выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 16.10.19

Госдума вмешалась в скандал с приватизацией крупнейшего протезного предприятия России. / Путин разрешил полиции предостерегать россиян о недопустимости нарушения закона. / В Госдуме предложили отправлять на пенсию 65-летних начальников госучреждений. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»