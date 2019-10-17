Полиция и прокуратура на Сахалине начали проверку после избиения ученицы четвертого класса одноклассниками. У девочки диагностировано сотрясение мозга, сейчас она в больнице. Четвероклассники напали на ученицу за то, что она напомнила учителю, что он забыл дать домашнее задание.

Инцидент произошел 15 октября в школе №2 в городе Поронайске, сообщает Sakhalin.info. По словам матери школьницы, на дочь после уроков набросились «около 7-8 человек», остальные – наблюдали. Всё происходило на школьном крыльце. Девочке держали руки и били по голове и в живот. Затем участники расправы раскидали ее учебники и личные вещи на улице. Один из одноклассников пытался заступиться за нее, но его не послушали. После случившегося несколько детей помогли пострадавшей собрать вещи.

Придя домой, школьница стала жаловаться на головную боль и головокружения. Мать отвезла дочь в больницу, где у ребенка выявили легкое сотрясение мозга. Сейчас девочка находится в медучреждении, а ее мама написала заявление в полиции

Накануне в школе прошло собрание по поводу инцидента, на котором присутствовали дети, родители, три учителя и инспекторы отдела полиции по делам несовершеннолетних. В школе комментарии в связи с произошедшим пока не дают.

Отдел полиции по Поронайскому городскому округу проводит проверку по факту причинения телесных повреждений четверокласснице. По информации правоохранителей, опрошены все участники происшествия и учителя, а также проведены беседы с одноклассниками пострадавшей девочки и их родителями. В настоящее время решается вопрос о постановке на профилактический учет всех участников инцидента в отделении по делам несовершеннолетних. Их родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КаоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Им может грозить штраф до 500 рублей.

Проверку в связи с инцидентом начала и Поронайская городская прокуратура. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», – говорится в сообщении прокуратуры Сахалинской области.

Южно-Сахалинск, служба информации РИА «Новый День»

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