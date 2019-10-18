На Курилах два солдата попали в больницу после нападения медведицы

На острове Кунашир два человека пострадали от лап медведицы. Один из пострадавших находится в реанимации.

Инцидент произошел в нескольких километрах от райцентра Южно-Курильска, сообщили в администрации города. Трое военных пытались ловить крабов на берегу, когда на них напала медведица, она была с медвежатами.

Мужчинам удалось добежать до машины и уехать, двоих госпитализировали в центральную районную больницу в Южно-Курильске. Травмы одно из пострадавших оказались тяжелыми, он находится в реанимации. Ранения второго не представляют угрозу для жизни, передает «Интерфакс».

На место происшествия выехали охотоведы.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 18.10.19

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