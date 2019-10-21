В Приморье туристка упала в ущелье, делая селфи

В Приморье туристка оступилась и упала с 20-метровой высоты, пытаясь сделать впечатляющую фотографию. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел на участке местности вблизи ущелья Дарданеллы в Партизанском районе. Там было обнаружено тело 41-летней женщины с множественными травмами, характерными при падении с высоты.

По версии следователей, туристка фотографировалась на камнях вблизи деревянной смотровой площадки, оступилась и упала с высоты более 20 метров.

Сотрудники СК проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Горная долина «Щеки Дарданеллы» тянется вдоль реки Тигровая, которая течет, сжатая с двух сторон высокими сопками. Это место очень популярно у туристов, однако представляет большую опасность. Спускаться со скал необходимо только со специальным снаряжением.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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