Житель Камчатки укусил за ухо стажера ДПС и поставил синяк полицейскому

Житель камчатского города Вилючинск, которого задержали в неадекватном состоянии, напал на полицейских. Одного из стражей порядка он укусил за ухо, а другого ударил в глаз.
Как сообщили в пресс-службе краевого управления СКР, 26-летнего мужчину задержали, когда он бегал по проезжей части. Его посадили в автомобиль ДПС, чтобы составить протокол.
Задержанный укусил за ушную раковину стажера по должности инспектора ДПС ГИБДД. Затем в отделение станции скорой медицинской помощи мужчина отказался проходить медосвидетельствование и ударил инспектора ДПС в левый глаз.
Уголовно дело в отношении дебошира возбуждено по ч.1 и ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»
Петропавловск-Камчатский. Другие новости 22.10.19
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