У острова Русский обнаружили тело дайвера

Во Владивостоке обнаружили тело аквалангиста, который пропал накануне во время погружения. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

20-летний мужчина погружался с аквалангом на территории пляжа мыса Поспелова у острова Русский. Спасатели сутки искали дайвера, который, предположительно, утонул. В поисковой операции участвовали 12 человек и две единицы техники.

«Тело мужчины передано сотрудникам полиции», – отметили в ведомстве.

В связи с гибелью человека была организована доследственная проверка. Следственное управление СКР по Приморью изучает обстоятельства произошедшего.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 24.10.19

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