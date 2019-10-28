На Сахалине нашли коробки с артиллерийскими снарядами

Вневедомственная охрана обнаружила на территории бывшего военкомата в городе Корсаков схрон артиллерийских снарядов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Сахалинской области.

В открытом доступе лежали противотанковые мины, артиллерийские снаряды и два деревянных ящика с неустановленным на тот момент содержимым.

Сотрудники вневедомственной охраны организовали оцепление, чтобы не допустить в опасную зону людей и транспорт.

Позже экспертиза установила, что все найденные боеприпасы являются учебными и не представляют угрозы для населения.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 28.10.19

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