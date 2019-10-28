Мужчина совершил суицид после пыток в полиции. СКР возбудил дело против правоохранителей

Житель города Николаевск-на-Амуре Хабаровского края опубликовал видео в инстаграме о том, как его пытали в полиции, после чего совершил суицид. Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства. Региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.

По информации краевого управления СКР, тело 42-летнего мужчины с признаками самоубийства было обнаружено 24 октября в городе Николаевск-на-Амуре. Перед смертью мужчина записал видеообращение, в котором рассказал «о применении недозволенных методов воздействия сотрудниками ОМВД России по Николаевскому району», из-за чего он решил покончить с собой, сообщает прокуратура Хабаровского края. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Следователи устанавливаются обстоятельства смерти мужчины.

Краевая прокуратура взяла под контроль ход расследования и юридическую оценку случившегося следствием.

В Николаевск-на-Амуре выехали сотрудники краевого управления МВД для проведения проверки после инцидента. В полиции заявили, что если вина правоохранителей будет установлена, их уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности, передает РИА «Новости».

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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