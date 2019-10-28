«Убирайте в трусы прямо сейчас!»: российскую пару наказали за любовные утехи во время полета

Суд в приморском городе Артеме оштрафовал любвеобильную парочку, которые были задержаны в конце прошлой недели за непристойное поведение на борту самолета авиакомпании «Россия», летевшего из Москвы в Владивосток. Инцидент произошел в пятницу, 25 октября. Мировой судья в городе Артеме в понедельник назначил двум пассажирам самолета – 41-летнему жителю Находки и 43-летней жительнице Владивостока – наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей. Об этом сообщили в управлении МВД РФ на транспорте по Дальневосточному федеральному округу.

По данным ведомства, мужчина и женщина после употребления спиртного «совершали действия развратного характера», игнорируя замечания членов экипажа и не обращая внимания на возмущение пассажиров. Судя по выложенному в соцсетях видео, парочка во время полета активно занималась петтингом. Бортпроводнице пришлось силой разнимать мужчину и женщину. «Ну-ка, быстро успокоились и расселись!... Убирайте свой половой член в трусы прямо сейчас! Уберите руку с его члена прямо сейчас!» – грозно говорит стюардесса на видео, выложенном в интернете.

По информации СМИ, пассажиры познакомились перед посадкой в самолет. После прибытия самолета во Владивосток их отправили в дежурную часть полиции в аэропорту, где привлекли к административной ответственности. Против нарушителей возбудили дела по статьям «появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «мелкое хулиганство», передает «Интерфакс».

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 28.10.19

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