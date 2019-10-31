Следственный комитет начал проверку после пропажи рыбаков в Приморье

Следователи начали проверку после пропажи рыбаков в Приморском крае, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ. По официальной информации Следственного комитета, пропали 4 рыбаков, родственники утверждают – исчезли шестеро.

Мужчины на моторной лодке отправились на рыбалку в залив Владимир в Ольгинском районе Приморья в субботу, 26 октября, и до сих пор не вернулись. К поискам привлечены спасатели, родственники рыбаков, волонтеры, а также авиация МЧС и Минобороны РФ. Спасатели к настоящему времени обследовали 376 км береговой черты и 7695 квадратных километров морской акватории.

По факту пропажи рыбаков «проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта)», говорится в сообщении Дальневосточного следственного управления на транспорте.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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