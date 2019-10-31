Сахалинского бизнесмена обвинили в гибели трех гастарбайтеров

На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, которого обвиняют нарушении правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.216 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, в августе 2018 года предприниматель поручил бригаде из 10 иностранных рабочих демонтировать крышу цеха, чтобы сдать металлические конструкции в металлолом. 19 августа 2019 года во время демонтажа произошло обрушение крыши. В результате три человека погибли, пять гастарбайтеров получили травмы различной степени тяжести.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 31.10.19

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