Чиновников на Сахалине заставят отвечать гражданам в соцсетях

С 4 ноября сахалинские чиновники будут обязаны реагировать на просьбы, вопросы и сообщения от граждан, которые поступают через соцсети. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сахалинской области.

Профильные ведомства должны будут давать ответ на попросы, полученные через Instagram, Facebook, «Одноклассники» и «ВКонтакте», в течение 24 часов. При этом на официальные оффлайн-запросы чиновники могут ответить в течение 30 дней.

Официальные аккаунты будут указаны на сайте губернатора и правительства, чтобы люди не обращались на фейковые страницы. Публиковать ответы на вопросы, которые не носят личный характер, нужно открыто, а не через личные сообщения. Информация о наиболее часто обсуждаемых проблемах, будет публиковаться на сайтах профильных министерств или районных администраций.

Новую систему работы с населением запустят в тестовом режиме, через три месяца она станет обязательной. Этот аспект работы будет учитываться при оценке эффективности работы чиновников (KPI).

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

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