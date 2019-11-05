В Приморье следователи выясняют обстоятельства гибели двух детей

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту смерти двух детей. Как сообщили в пресс-службе СКР, тела 7-летнего мальчика и 3-летней девочки были обнаружены 5 ноября в наполненном водой овраге в селе Летно-Хвалынское Спасского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст.109 УК РФ). По предварительным данным, причиной смерти стало утопление. Установлено, что дети пропали вечером 4 ноября. Поиски были организованы незамедлительно. Тела детей обнаружили в овраге с водой. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, организована процессуальная проверка по возможному факту халатности со стороны родных погибших детей (ст.293 УК РФ).

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 03.11.19

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