На таможне задержали россиянку в обуви с золотом на 5 млн рублей

Сотрудники Дальневосточной таможни задержали российскую туристку, направлявшуюся в Китай. В ее обуви обнаружили почти 2 кг золота.

Таможенники на пункте пропуска Забайкальск заметили, что женщина нервничает и неестественно ставит ноги при ходьбе. Оказалось, что в обуви туристки находятся восемь слитков желтого металла.

Эксперты установили, что слитки изготовлены кустарным способом из золота. Общий вес металла – 1,863 кг, стоимость превышает 5 млн рублей. «Промышленные пробы, как и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали», – отметили в пресс-службе Дальневосточной таможни.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов».

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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