В аэропорту Хабаровска загорелся самолет с пассажирами

В Хабаровске сотрудники органов Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР организовали проверку по факту возгорания двигателя самолета Embraer 190 авиакомпании PegasFly. Проверка проводится по признакам преступления «нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта» (ч.1 ст.263 УК РФ).

В пресс-службе СКР сообщили, что сегодня, 8 ноября, в аэропорту Хабаровска произошло возгорание двигателя самолета Embraer 190. На борту находились 18 пассажиров и пять членов экипажа. Все они экстренно эвакуировались, никто из них не пострадал. Самолет готовился к вылету в Магадан. В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска, пассажиры уже вылетели в Магадан другим бортом – регулярным рейсом авиакомпании «Аврора».

Отметим, что в зависимости от модификации вместимость салона самолета Embraer 190 варьируется от 98 до 114 пассажиров.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 07.11.19

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