Житель Приморья сядет на пять лет за тигра в морозилке и выращивание конопли

42-летний житель поселка Амгу Тернейского района Приморского края был приговорен к 5 годам 4 месяцам лишения свободы. Полицейские обнаружили у него в морозильной камере останки амурского тигра, а также 870 кустов маньчжурской конопли и мака снотворного.

Амурский тигр занесен в Красную книгу, охота на него запрещена. Однако мужчину это не остановило. Причиненный государству экологический ущерб оценен в 1,5 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый выращивал маньчжурскую коноплю и мак снотворный, а также хранил крупную партию высушенных запрещенных к культивированию и хранению наркосодержащих растений.

Уголовные дела возбуждены по ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ», ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере» и ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере».

Мужчину приговорили к наказанию в виде 5 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 12.11.19

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