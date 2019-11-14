В хабаровской школе умер 11-летний мальчик

В Хабаровске 11-летний ученик скончался в школе. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел в школе №58 на улице Майской в Северном микрорайоне. Как сообщили в управлении СКР по региону, ученик утром пришел в школу, еще до начала занятий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Несмотря на комплекс мер, проведенных прибывшей бригадой скорой помощи, мальчик скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«На месте работает следственно-оперативная группа во главе с руководителем Северного межрайонного следственного отдела, допрашиваются свидетели произошедшего и педагоги, изымается документация, имеющая значение для уголовного дела», – говорится в сообщении следователей.

Проверку организовала и краевая прокуратура, сотрудники которой дадут оценку действиям органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, соблюдению условий пребывания в образовательном учреждении, а также своевременности оказания медицинской помощи ребенку.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День

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