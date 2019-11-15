«Гаишники еле на ногах и за рулем»: полиция занялась видео с пьяными сотрудниками ДПС (ВИДЕО)

Полицейский главк в Приморском крае начал проверку после появления в Сети видео с сотрудниками ДПС, которые, предположительно, находятся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент запечатлела на камеру телефона сотрудница одного из магазинов в городе Артеме. На кадрах видны двое мужчин в форме ДТП у автомобиля на парковке магазина. По словам автора ролика, «сотрудники ДПС еле на ногах и за рулем». Затем один из правоохранителей зашел в магазин, подошел к прилавку и попытался купить шоколадное яйцо. На видео он шатается и невнятно говорит. Расплатиться за покупку гаишнику не позволяет его состояние.

Пьяные артемовские гаишники

В краевом УМВД подтвердили, что на кадрах запечатлены сотрудники роты дорожно-патрульной службы ГАИ отдела МВД по Артему, их личности установлены. Проводится служебная проверка. Оба инспектора отстранены от исполнения служебных обязанностей. «По итогам служебной проверки будет решаться вопрос об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», – говорится в сообщении ведомства.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 15.11.19

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