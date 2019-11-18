Путин дал «добро» на строительство моста через Лену в Якутии

Президент России Владимир Путин «фактически поддержал» проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Ранее в интервью РИА «Новости» глава Якутии Айсен Николаев заявил, что проект моста через Лену уже получил поддержку профильных ведомств и правительства, решение о его строительстве может быть принято до конца года. По данным издания, российский лидер наложил на письмо, в котором Николаев просил заложить в бюджет средства на проект, следующую резолюцию: «Ситуация созрела до реализации». Кроме того, Путин поручил правительству внести соответствующее предложение.

В своем письме глава Якутии представил проект трассировки мостового перехода – 3,1 километра моста и 10,9 километра подходов. Предварительная общая стоимость проекта, по данным издания, составит 82,9 млрд рублей с учетом НДС. Напомним, в июне Путин упомянул о мосте в ходе прямой линии. В августе его внесли в проект национальной программы развития Дальневосточного федерального округа, в сентябре глава Якутии сообщил, что основные ведомства одобрили строительство моста.

Ленский мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги «Вилюй», «Колыма» и «Лена», пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт «Якутск». К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 15.11.19

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