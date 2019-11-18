Из-за бушующего шторма в Приморье отменяют перелеты и перекрывают дороги

В Приморском крае десятки авиаперелетов были задержаны из-за снежного циклона. Непогода сказалась и на автобусных перевозках. Коммунальные службы экстренно устраняют отключения электричества. Полиция перекрывает дороги, а силы Тихоокеанского флота второй раз за пять дней переведены в режим повышенной штормовой готовности.

В аэропорту Владивостока прибытие и отправка многих рейсов задерживаются из-за гололеда на взлетной полосе, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе воздушной гавани. В основном отмены и задержки коснулись местный рейсов, например, не смогли улететь самолеты в Кавалерово, Дальнереченск, Дальнегорск. Самолеты из Новосибирска и Южно-Сахалинска не смогли приземлиться во Владивостоке, сейчас они в Хабаровске.

В аэропорту уточнили, что на взлетной полосе образовался гололед. Впрочем, закрывать авиасообщение не стали. К данному моменту наледь расчистили, теперь воздушная гавань работает в штатном режиме.

Циклон привел к проблемам и на дорогах. В Приморском автовокзале сообщили об отмене 60 автобусных рейсов в Уссурийск, Спасск, Находку, Краскино и другие населенные пункты.

В МЧС добавили, что в превентивных целях закрыта трасса Седанка-Патрокл. «Силами ГИБДД приняты меры по ограничению въезда грузового транспорта во Владивосток и организации их стоянок», – отметили в ведомстве. В настоящее время междугороднее автобусное сообщение осуществляется в обычном режиме.

Шторм внес коррективы и в перевозки по морю, временно приостановлено паромное сообщение с островом Путятин. Тихоокеанский флот приведен в режим повышенной штормовой готовности. В заливе Петра Великого ожидается волна высотой до 3,5 метра.

В администрации Приморского края сообщили о 14 отключениях электричества. Отмечается, что большинство аварий уже устранены. «Сейчас энергетики устраняют аварии во Владивостоке, Фокино, Лазовском и Хасанском районах», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что снежный циклон должен покинуть регион к утру 19 ноября.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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