Хирурги на Сахалине удалили опухоль с лица весом 1,5 кг

52-летний житель Сахалина перенес операцию по удалению огромной опухоли с лица. Вес новообразования составил 1,5 кг.

Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, опухоль на лице мужчины начала расти еще в юности. Хирурги удаляли ее в несколько этапов. Очередная операция продлилась 3,5 часа, пишет РИА «Новости».

Из-за огромных размеров опухоли врачи опасались большой кровопотери. К счастью, переливание крови пациенту не понадобилось.

В настоящее время мужчина проходит реабилитацию. Однако ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство, во время которого медики намерены удалить опухоль меньшего размера на подбородке.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 18.11.19

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