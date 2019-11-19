Мошенники обманули бабушку-брокера на 1,5 млн рублей

Жительница Камчатки, пытаясь заработать на бирже, стала жертвой мошенников. Злоумышленники вывели со счетов пенсионерки почти 1,5 млн рублей.

В мае 2019 года 66-летняя женщине позвонил человек, который представился специалистом фондового рынка и предложил инвестировать сбережения в биржевые сделки. Пенсионерка согласилась и установила на компьютер программу для удаленного доступа, а также через онлайн-банк привязала к нему же имеющиеся у нее четыре банковских карты.

В результате мошенники получили доступ к счетам женщины. Поначалу брокеры демонстрировали иллюзию роста капиталовложений, сумма дивидендов на виртуальном счете увеличивалась. Однако когда в октябре женщина попросила выплатить ей положенные проценты, то получила отказ, после чего она заподозрила, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». «В общей сложности со счетов потерпевшей был похищен один миллион четыреста семьдесят девять тысяч рублей», – сообщили в управлении МВД по региону. Расследование продолжается.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 19.11.19

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