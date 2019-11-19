На Камчатке мальчик стал инвалидом из-за ошибок врачей в трех больницах

В Петропавловске-Камчатском мальчик стал инвалидом из-за неквалифицированных действий врачей в трех больницах. Родители ребенка доказали вину медиков через суд. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Согласно материалам дела, у мальчика ухудшилось здоровья через месяц после рождения, в конце декабря 2012 года. Родители сразу обратились в детскую поликлинику №1 Петропавловска-Камчатского. Несмотря на лечение, состояние малыша ухудшалось. Позже мальчика доставили в краевую детскую больницу. Но из-за отсутствия направления врачи отказались госпитализировать ребенка и перенаправили его в детскую инфекционную больницу, несмотря на то, что у родителей уже были на руках результаты анализов об отсутствии кишечной инфекции. В клинике их подтвердили во второй раз. В ту же ночь ребенка экстренно перевезли обратно в краевую больницу, где у него открылось кишечное кровотечение, а затем произошло кровоизлияние в мозг.

После неудачного лечения у мальчика развились проблемы со зрением, задержка речевого и психического развития и многие другие серьезные проблемы со здоровьем, что привело к тяжелой инвалидности. Ребенок регулярно вынужден проходить обследования и курсы лечения и реабилитации за пределами Камчатки.

Родители ребенка обратились в Петропавловск-Камчатский городской суд с иском к роддому и трем больницам, а также к министерству здравоохранения региона о взыскании компенсации морального вреда, обвинив медиков в некачествественном оказании медпомощи и бездействии.

Разбирательства по данному делу шли с июля 2019 года. В ноябре Камчатский краевой суд постановил взыскать в пользу истцов компенсации с трех больниц и регионального минздрава на общую сумму 6 млн рублей. Решение уже вступило в законную силу.

Петропавловск-Камчатский, служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 19.11.19

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