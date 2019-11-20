В Приморье молодоженов задержали за стрельбу на свадьбе

Во Владивостоке жених и невеста устроили стрельбу из автомата и пистолета около здания Записи актов гражданского состояния. Видео с церемонии попало в сеть, молодоженов обвинили в хулиганстве.

На видео жених и невеста производят несколько выстрелов в воздух. «Полицейские провели проверку по факту размещенного в социальных сетях видеоролика и установили личности участников инцидента», – говорится в сообщении УМВД по региону.

24-летний мужчина и его супруга в возрасте 22 лет объяснили, что взяли охолощенные автомат и пистолет в аренду на сутки. Жених сообщил сотрудникам полиции, что раскаивается в содеянном и публично принес извинения жителям Владивостока.

В результате молодожены стали фигурантами уголовного дела по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Наказание за подобное деяние может ограничиться штрафом, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 20.11.19

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