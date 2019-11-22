Во Владивостоке мать выбросила младенца из окна восьмого этажа

Во Владивостоке мать выбросила новорожденного ребенка из окна квартиры. Младенец погиб. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.

Трагедия произошла утром 22 ноября. По версии следствия, 37-летняя женщина выбросила малыша из окна восьмого этажа дома на улице Часовитина. Ребенок скончался на месте от полученных травм. Мать младенца задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Обстоятельства произошедшего выясняются. Подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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