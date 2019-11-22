На границе с Китаем задержали двух обмороженных африканцев

В Приамурье пограничники задержали двух граждан Эфиопии. Молодые люди заявили, что пошли на нарушение границы в поисках лучшей жизни.

22-летних парней остановили в районе села Верхнеблаговещенского. При себе у нелегалов были паспорта, продукты питания и мобильные телефоны. Африканцы пытались незаконно проникнуть на территорию России из Китая, сообщили РИА «Новости» в региональном погрануправлении ФСБ РФ.

При осмотре у нарушителей диагностировали признаки обморожения, им оказана медицинская помощь. Врачи назначили стационарное лечение.

Тем временем, миграционные службы решают, что делать с нелегалами в дальнейшем.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

Благовещенск. Другие новости 22.11.19

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